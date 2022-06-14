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На півдні ЗСУ відбили дві вертольотні атаки і провели повітряний бій з російським Су-35: деталі

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На півдні ЗСУ відбили дві вертольотні атаки і провели повітряний бій з російським Су-35: деталі

Фото: Associated Press

Окупанти сковані у можливостях маневру на суходолі, тому "зганяють злість" на повітряних атаках.

Російські окупанти здійснили дві гелікоптерні атаки парами Мі-8 по українських позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Крім того у районі Снігурівки на Миколаївщинв відбувся повітряний бій. З ворожого винищувача Су-35 було випущено рекету “повітря-повітря” по парі українських Мі-8.

"Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався", — зазначили в оперативному командуванні.

Протягом доби окупанти продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою безпілотників. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом "Орлана-10", на Херсонщині зенітно-ракетний підрозділ знищив вщент ще один. А зі стрілецької зброї українські захисники дістали і звичайний квадрокоптер.

Загалом під час виконання вогневих завдань, зокрема українськими ракетно-артилерійськими підрозділами, російські війська зазнали втрат:

  • 28 вбитих окупантів;
  • 10 одиниць техніки, гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Результати двох авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що на півдні, втрачаючи позиції, ворог посилив обстріли та мародерство.

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