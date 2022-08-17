На півдні ЗСУ "відмінусували" російський ПТРК, техніку і 15 окупантів

Тим часом у Чорному морі РФ продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

На південнобузькому фронті українська авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт та райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили:

15 окупантів;

1 протитанковий ракетний комплекс;

6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі корабельне угруповання російського флоту продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Нагадаємо, що авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні.

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