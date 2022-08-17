На півдні ЗСУ "відмінусували" російський ПТРК, техніку і 15 окупантів

Тим часом у Чорному морі РФ продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
На південнобузькому фронті українська авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт та райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили:
- 15 окупантів;
- 1 протитанковий ракетний комплекс;
- 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
У Чорному морі корабельне угруповання російського флоту продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Нагадаємо, що авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні.
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