На півдні ЗСУ завдали близько 100 вогневих ударів по позиціях та логістиці ворога – ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ, противник продовжує вести оборону та намагається утримувати зайняті рубежі.

На півдні ЗСУ завдали близько ста вогневих ударів по позиціях та логістиці ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 11:00.

"Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії виконано близько сотні вогневих завдань по позиціях та логістиці ворога. Втрати дорозвідуються", - сказав він.

За його словами, обстановка в операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ. Противник продовжує вести оборону та намагається утримувати зайняті рубежі.

"Повітряну розвідку ворог продовжує здійснювати безпілотниками-шпигунами в Бериславскому та Херсонському районах Херсонщини, а також в Баштанському та Миколаївському районах Миколаївщини", - повідомив Назаров.

Також протягом ночі російські окупанти завдали вогневого ураження по позиціях ЗСУ, застосовуючи РСЗВ, ствольну артилерію, міномети та танки.

Наразі корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з дев’ятьох кораблів, серед яких – великий десантний корабель та ракетоносій із 8 "Калібрами" напоготові.

Нагадаємо, українські морпіхи відбили ворожі атаки і знищили майже два десятки окупантів.

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