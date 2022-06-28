На півдні ЗСУ завдали п’ять авіаційних ударів по скупченню сил РФ: які втрати ворога

На півдні ЗСУ завдали п’ять авіаційних ударів по скупченню сил РФ: які втрати ворога

Свожю чергою окупанти гелікоптерними ударами намагалися відвоювати втрачене положення в деяких районах на Херсонщині.

Упродовж доби, 27 червня, українські захисники на південному фронті знищили склад боєприпасів, декілька одиниць ворожої техніки та майже два десятки окупантів.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:

18 окупантів;

танк Т-72;

самохідну гаубицю "Акація";

автомобільну техніку ворога;

польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

Крім того, українські штурмовики та багатоцільові гелікоптери завдали п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському (Миколаївщина), Криворізькому (Дніпропетровщина) та Бериславському (Херсонщина) районах.

Про результати ударів військові ждуть інформації від розвідки.

Своєю чергою окупанти продовжують інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по українських позиціях і населених пунктах.

"Парними та поодинокими гелікоптерними ударами ворог намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися", – зазначили в ОК "Південь".

Тим часом у Чорному морі без змін росіяни продовжують тримати 2 ворожих ракетних носії по 8 ракет кожен, які можуть завдати ударів по всій території України.

Раніше Олексій Арестович заявив, що війна з РФ вступила в нову фазу – фазу ракетного терору.

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