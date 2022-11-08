На півдні ЗСУ завдали по ворогу близько 100 вогневих ударів за день – Назаров

На півдні ЗСУ за день завдали по ворогу близько 100 вогневих ударів.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наші ракетники та артилеристи завдавали вогневого ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння. Виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрату противником 10 рашистів, решта даних дорозвідуються", - сказав він.

Крім того, наразі підтверджено, що внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ в Голій Пристані на Херсонщині знищено близько 20 одиниць ворожої техніки.

За словами Назарова, в той же час на Південнобузькому напрямку противник продовжує вести активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Речник ОК "Південь" додав, що протягом ночі ворог завдавав вогневих ударів по позиціях наших підрозділів, територіальних громадах, прилеглих до лінії фронту. Зокрема, військові РФ обстрілювали нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини та тилові території із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

"З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів, типу "Орлан-10", знищено в Бериславському районі. Також ворог продовжує застосовувати ударні дрони типу "Ланцет", атакуючи ними позиції Сил оборони, зокрема на півночі Херсонщини", - повідомив спікер командування.

За інформацією Назарова, в акваторії Чорного моря угруповання ворожих сил наразі складається з семи кораблів. Носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" перебувають у пунктах базування, але споряджені й готові до виходу на бойовий курс для застосування.

Російські окупанти зосереджують велику кількість плавальних засобів неподалік тимчасово окупованого Херсона, про це свідчать супутникові знімки.

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