На півдні ЗСУ знищили 12 окупантів, ворожу техніку і склад боєприпасів

Своєю чергою, РФ у Чорному морі утримує у готовності до завдання ударів по Україні носії з 40 ракетами типу "Калібр".
На півдні України російські окупанти нових ударних угруповань не створюють, дотримуються тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак.
Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" за 7 липня.
Ракетно-артилерійські та інші підрозділи знищили:
- 12 окупантів;
- танк і гаубицю "Мста-Б";
- склад боєприпасів.
Крім того, під час спроби вести розвідку в районі Високопілля був знищений російський безпілотник "Орлан-10".
Своєю чергою, РФ у Чорному морі утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України чотири надводних та два підводних носії з 40 ракетами типу "Калібр".
Нагадаємо, що над Чорним морем ворожий Су-35 застосував керовані ракети по парі українських штурмовиків.
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