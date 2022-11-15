На півдні ЗСУ знищили установку "С-300" та ЗРК "Тор-М2"

Обстановка на півдні складна та напружена, але контроль та ініціатива належать Збройним силам

Українські збройні сили знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", пускову установку" С-300", а також три одиниці авто-бронетехніки окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках".

Військові повідомляють, що корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі складається з 10 кораблів, серед яких 1️ підводний ракетоносій, споряджений 4️ ракетами «Калібр».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю.

Також раніше радник мера Херсона розповів, як триває вилов "заблукалих" окупантів та диверсантів.

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