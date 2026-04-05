На півдні звільнено 12 населених пунктів: Сирський повідомив про успіхи ЗСУ

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають від кінця січня. Під час цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма — в Запорізькій.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

За його словами, на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.

Реклама

Сирський нагадав, що росіяни намагаються створити так звану «буферну зону» на Дніпропетровщині.

«Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку», — запевнив він.

Раніше повідомлялося, що просування російських військ на фронті від початку року різко сповільнилося, і українські сили продовжують перехоплювати ініціативу на різних напрямках.

За даними аналітиків, у березні російські сили змогли захопити лише 23 кв. км території, що є різким падінням у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв км, а в лютому — на 123 кв км.

Реклама

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.