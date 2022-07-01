На Північному напрямку триває робота з підвищення готовності наших військ: як охороняють держкордон

На Північному напрямку триває робота з підвищення готовності наших військ: як охороняють держкордон

У тих місцях на Північному напрямку та навколо Києва, куди навесні ступала нога противника, нині знаходяться більш посилені рубежі оборони.

Про це повідомив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, який відвідав позиції наших військових.

За його словами, у ході безпосередньої роботи у військах військовим частинам, підрозділам та безпосередньо особовому складу надається дієва допомога у вирішенні всіх необхідних питань щодо підвищення стійкості оборони у Північній операційній зоні.

"На державному кордоні України підрозділами Державної прикордонної служби та підрозділами Збройних Сил України виконуються завдання з підвищення стійкості оборони, зокрема облаштовуються інженерні загородження та оборонні рубежі. Весь комплекс заходів націлений на підвищення готовності наших військ. Своєю чергою підрозділи контрдиверсійної боротьби постійно відпрацьовують питання щодо своєчасного виявлення загроз з будь-якого напрямку", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він наголосив, що обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 128-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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