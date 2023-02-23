На півночі авіація перебазувалася для виконання бойових завдань: до українців звернулися із важливою заявою

Військові нагадують, що фото- та відеофіксація може зашкодити виконанню поставлених завдань.

Усім жителям України, особливо мешканцям Чернігівщини та Сумщини, нагадали не фотографувати і не викладати у соціальні мережі пересування та місцерозташування військової техніки.

Про це закликає повітряне командування "Центр".

Також читайте Може бути 5 хвиль: аналітик розповів про потужність ракетних ударів Росії по Україні 24 лютого

"В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих об'єктів інфраструктури. Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань", - йдеться у повідомленні командування.

Також там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що відбувається біля північного кордону

Вранці 23 лютого ОК "Північ поінформувала, що розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Російські окупанти готують можливі провокації до роковин повномасштабного наступу.

Напередодні у Генштабі повідомили, що на Харківщині посилилися ворожі ДРГ. 22 лютого російські сили проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. Втім, українські військові змусили ворожу диверсійну групу відступити назад до РФ.

Розвідка. В голові у диктатора

Читайте також: