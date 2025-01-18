На півночі Харківщини росіяни відновили наступ після тривалої паузи - DeepState

Після тривалої паузи російські війська відновили своє просування на півночі Харківщини та в інших частинах регіону.

Про це свідчить оновлення інтерактивних карт DeepState.

Зокрема, зафіксовано просування окупантів у селі Тихе, що належить до Вовчанської міської громади Чугуївського району Харківської області. Наразі це село розташоване на східному фланзі зони російського вторгнення на Харківщині.

"У цьому регіоні росіяни просунулися до південної його частини, на Куп'янському напрямку. Тут вони мали успіх біля біля Зеленого Гаю. Це село у Борівській селищній громаді Ізюмського району", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ще кілька просувань загарбники здійснили на Покровському напрямку. На його північному фланзі, ближче до міста Покровськ, вони мали успіх біля Удачного та Котлиного. На південному фланзі, неподалік раніше окупованого Курахового, ворог просунувся в районі Дачного.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили позиції біля Липців у Харківській області та контратакували. За повідомленням декількох російських джерел, ЗСУ розгортають підкріплення ближче до лінії фронту на півночі Харківщини, намагаючись відвоювати територію, яку окупував ворог.

Раніше аналітики повідомили, що Україна розв'язує свої кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі і недостатні постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

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