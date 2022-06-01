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На півночі Херсонщини ДРГ намагалася здійснити прорив, але наразилася на відповідь українських стрільців

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На півночі Херсонщини ДРГ намагалася здійснити прорив, але наразилася на відповідь українських стрільців

Фото: Associated Press

В районі Добрянки, на півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив в тил українських підрозділів. 

Наразившись на влучну відсіч українських стрільців, відступала на вихідні позиції.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook. 

Водночас противник проводив і повітряну розвідку безпілотними літальним апаратом типу «Орлан-10». Влучним пострілом бійців українськогоо зенітно-ракетного підрозділу повітряного розвідника знищено.

Загалом за добу виконанням вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація завдали ворогу втрат, що складають: 70 росіян, самохідну артустановку, 2 зенітних установки, 2 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної. Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

Нагадаємо, ввечері 31 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.

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