На півночі Київщини мінують дороги та лісові смуги: фото, відео

Українські військові пильно стежать за навчаннями на півночі країни і готові реагувати.

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києєв продовжують нарощувати систему інженерних загороджень на півночі Київщини.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Павлюк.

У той час, коли у Білорусі розпочалися спільні із росією військові навчання, українці продовжують укріплювати північні рубежі країни.

Зокрема, Павлюк показав роботу інженерно-саперних підрозділів.

Насамперед проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач тощо.

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують нарощувати систему інженерних загороджень на півночі Київщини! Робота інженерно-саперних підрозділів у відео Військове телебачення України Опубліковано Павлюком Олександром Понеділок, 16 січня 2023 р.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе.

У Білорусі сьогодні стартували спільні з РФ масштабні навчання військової авіації. Очікується, що вони триватимуть до 1 лютого.

Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.

Раніше в міністерстві оборони США заявили, що не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну проти України, попри участь у спільних навчаннях з Росією.

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