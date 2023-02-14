На Рівненщині військові провели навчання: Наєв розповів, чи є загроза з півночі

На півночі Рівненщини Сили оборони України провели тактико-спеціальне навчання. Наголошується, що наразі загроза з півночі проти України є дуже низькою.

Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ.

За словами командувача об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергія Наєва, попри це, військові використовують цей час для більш якісної та інтенсивної підготовки всіх сил та засобів.

"Навченість особового складу є дуже важливим елементом готовності нашої оборони. Тож таким чином ми підвищуємо наші обороні спроможності. Тренування засвідчило як те, що сили готові до дій, так і те – над чим необхідно попрацювати в подальшому. Цей процес безперервний й триває, допоки сили і засоби не будуть готові діяти автоматично", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До слова, у тренуваннях були задіяні сили й засоби ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Національної поліції. Крім того, за тренуваннями спостерігав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Координація взаємодії даних сил є дуже важливою. У будь-який час, у випадку зростання рівня воєнної загрози, вони мають бути готові на відмінно відпрацювати дії за призначенням", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на озброєнні протиповітряної оборони в Північній операційній зоні стоїть ефективна техніка. За його словами, всі сили та засоби забезпечені відповідними ракетами.

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