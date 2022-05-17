На півночі Шосткинського району йде бій з російськими окупантами, є спроба прориву держкордону

У Сумській області на півночі Шосткинського району наразі триває бій з російськими окупантами, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди.
Про це станом на 14:00 17 травня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди. Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами", - написав він.
Живицький також додав, що від самого ранку тривають обстріли області з території Росії. "Близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", - додав очільник Сумської ОВА.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни
- Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки
- Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення
- Розсекречено ще один діагноз Путіна: про нього розповів наближений до диктатора олігарх