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На півночі та в центрі України відремонтували всі магістральні мережі, пошкоджені окупантами

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На півночі та в центрі України відремонтували всі магістральні мережі, пошкоджені окупантами

Фото: pixabay.com

НЕК "Укренерго" полагодила 100% магістральних мереж, пошкоджених обстрілами російських загарбників на півночі та в центрі України.

Станом на 15 червня на півночі та в центрі України вже понад 6 мільйонів споживачів знову з електропостачанням.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".  

Мешканці північних областей України тепер мають такий же надійний рівень енергоживлення, як і до війни. Ризик масових відключень електроенергії мінімізований.

Чорнобильська АЕС та сховище відпрацьованого ядерного палива також надійно заживлені електрикою. 

Зазначається, що загалом на деокупованих територіях бригади та підрядниками компанії відновили роботу 12 підстанцій та 33 магістральних лінії електропередачі напругою 220-750 кВ.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 87 населених пунктів Запорізької області залишились без електроенергії.

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