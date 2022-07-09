На півночі триває робота з підвищення готовності: Наєв перевірив позиції ЗСУ

Генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції військовослужбовців Збройних Сил України та прикордонників.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Він також поспілкувався з військовослужбовцями безпосередньо на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

"На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", – зазначив Наєв.

Як повідомив командувач, зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Підрозділи Державної прикордонної служби України здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За його словами, робота триває як в штабах та органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках. Безпосередньо на місцях командири бригад, батальйонів, рот та взводів вміло керують підлеглим особовим складом.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили наступ росіян біля Доломітного, ворог намагається просунутись в районі Григорівки.

Читайте також: