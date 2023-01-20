На півночі України створені 19 мобільних груп ППО: що вони захищають (фото)

Зокрема, ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва і не тільки.

На північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони на базах потужних позашляховиків.

Про це повідомили в Міноборони України.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що на першому етапі роботи створено 19 таких груп ППО на базі адаптованих до бойових умов позашляховиків Ford F250 та Ford F350

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Ці групи ППО захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і над населеними пунктами півночі та північного заходу країни.



Наєв повідомив, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини.



20 січня досвідченим екіпажам була передана чергова партія позашляховиків, які здатні швидко переміщуватись та вражати повітряні цілі, зокрема і ворожі дрони типу Mohajer-6 та Shahed 136.

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Нагадаємо, через можливий наступ з боку Білорусі на Рівненщині будують ешелоновану оборону прикордонної лінії та кругову оборону міст і селищ. Обласна влада переглядає план евакуації та захисту АЕС.

Зауважимо, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, активність російських військ у Білорусі вказує на те, що зараз не буде наступу на Україну з півночі. Одна ця загроза може значно зрости вже восени.

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