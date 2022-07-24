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На півночі України в місцевих жителів поліція вилучила два "трофейні" танки - МВС

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На півночі України в місцевих жителів поліція вилучила два "трофейні" танки - МВС

Фото: Getty Images

Українці продовжують захоплювати ворожу техніку, яку залишили російські окупанти.

Кілька днів тому в одній із північних областей поліція вилучила у місцевих жителів два танки

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. 

У МВС зазначили, що через російську навалу поліція вилучає у цивільних багато зброї та навіть бронетехніку. 

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два "трофейних" танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - сказав Єнін.

Нагадаємо, у березні у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї

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