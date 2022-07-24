На півночі України в місцевих жителів поліція вилучила два "трофейні" танки - МВС

Українці продовжують захоплювати ворожу техніку, яку залишили російські окупанти.
Кілька днів тому в одній із північних областей поліція вилучила у місцевих жителів два танки.
Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
У МВС зазначили, що через російську навалу поліція вилучає у цивільних багато зброї та навіть бронетехніку.
"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два "трофейних" танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - сказав Єнін.
Нагадаємо, у березні у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї.
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