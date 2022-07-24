На півночі України в місцевих жителів поліція вилучила два "трофейні" танки - МВС

Кілька днів тому в одній із північних областей поліція вилучила у місцевих жителів два танки.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

У МВС зазначили, що через російську навалу поліція вилучає у цивільних багато зброї та навіть бронетехніку.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два "трофейних" танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - сказав Єнін.

Нагадаємо, у березні у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї.

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