На півночі України можуть змінити тактику: експерт розкрив спосіб зниження ракетної загрози

Ракетний терор / © ТСН.ua

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Системне знищення російських засобів ураження на північному напрямку може стати одним зі способів зменшити загрозу ракетних ударів по Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Про це в етері Еспресо розповів оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.

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Він пояснив, що можливості України на північному напрямку відрізняються від тих, які можна використовувати для ураження російських військових об’єктів на окупованих територіях.

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Зокрема, за словами Вадима Кушнікова, частина розвідувальних та ударних безпілотних систем, які застосовуються на півдні, не може повною мірою використовуватися безпосередньо на території Росії через особливості роботи супутникового зв’язку Starlink.

«Що стосується північного напрямку, цей оперативний район дещо відрізняється від південного, в першу чергу тим, що набір засобів та систем, які використовуються на півдні, вони не можуть у повній мірі бути використані на території саме Російської Федерації», — зазначив оглядач.

Кушніков наголосив, що українські урядовці вже неодноразово закликали дозволити проведення відповідних операцій на території РФ. За його словами, це дозволило б безпосередньо зменшувати загрозу для українських регіонів.

Водночас Вадим Кушніков нагадав про досвід Харківщини у 2023–2024 роках. У той період Росія активно застосовувала на цьому напрямку ракети комплексів С-300 та С-400.

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За його словами, Україна провела багатоетапну операцію зі знищення відповідних російських установок.

«І на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог не використовує їх саме на цьому напрямку», — сказав Вадим Кушніков.

На думку оглядача, аналогічний підхід можна застосувати для зменшення загрози з боку російських військових об’єктів, розташованих поблизу північного кордону України.

«Тож це може бути теж одним з рішень для того, щоб убезпечити наші північні та центральні регіони України», — підсумував Вадим Кушніков.

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Він додав, що паралельно Україна продовжує системно знищувати російські засоби радіолокаційної розвідки, протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше повідомлялося, що під час останніх хвиль російських ударів балістичними ракетами українська ППО не змогла перехопити частину цілей через гострий дефіцит ракет до систем Patriot.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно лише 5% американських запасів ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму.

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