На півночі Житомирської області зробили три тимчасові переправи на місці зруйнованих мостів

На півночі Житомирської області зробили три тимчасові переправи на місці зруйнованих мостів

У Житомирській області робили три тимчасові переправи на місці мостів, які зруйнували російські окупанти.

Йдеться про дві тимчасові переправи у Малині через річку Ірша, а одну - в Народицькій громаді через річку Грезля.

Про під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

“На півночі Житомирської області замість зруйнованих окупантами мостів створено три тимчасові переправи: два мости через річку Ірша у місті Малин та ще один через річку Грезля між селами Народицької громади – для доставки продуктів, ліків, гуманітарної допомоги до звільнених населених пунктів", - сказав Кирило Тимошенко.

Він також нагадав про відкритий тимчасовий міст в селі Стоянка на трасі М-06. За словами Тимошенка, завдяки переправі розблоковано рух між Києвом та Житомиром.

Як повідомлялося, замість мосту поблизу Стоянки, який було зруйновано на початку війни, на Житомирській трасі на під'їзді до Києва відкрили рух тимчасовою переправою, що дало змогу відновити сполучення зі столицею одним з найголовніших логістичних маршрутів.

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