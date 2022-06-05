На початку боїв у Сєвєродонецьку залишалось близько 15 тисяч людей - Гайдай

На початку боїв у Сєвєродонецьку залишалось близько 15 тисяч людей - Гайдай

Наразі точна цифра людей у місті невідома, оскільки поки неможливо отримати інформацію.

На початку активної фази боїв, у Сєвєродонецьку залишалось близько 15 тисяч людей.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Суспільному".

"Немає поки що інформації, що когось вивозили, тому що зараз йде активна фаза бойових дій, неможливо з кимось поспілкуватись і отримати інформацію. На той час, коли бої почались вже безпосередньо у місті, залишалось десь 15 000 людей. Це ті люди, які переважно не хотіли виїжджати. Звісно, є певна частина, яка сиділа в укриттях і нікуди не виходила. Можливо, і хотіли виїхати, але не було зв'язку", - сказав він.

Гайдай також зазначив, що таких людей мало, бо протягом трьох місяців з усіх можливих майданчиків наголошували, що потрібно все ж таки евакуйовуватись.

За його даними, в бомбосховищах "Азота" перебуває приблизно 500 людей, зокрема 36 дітей, які навідріз відмовляються евакуйовуватись.

"Це не таке місто підземне, як під “Азовсталлю”, це просто приміщення, але з потужними бомбосховищами. Як тільки люди виходять нагору, це вже небезпечно. Були випадки, коли виходили спробувати зв'язок зловити чи приготувати їжу на вулиці і отримували поранення", - повідомив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, український командир розповів, яка зброя потрібна ЗСУ, аби отримати перевагу на полі бою.

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