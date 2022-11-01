На початку листопада Іран планує відправити в РФ партію з понад 200 бойових дронів - розвідка

Відомо, що поставку безпілотників здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

На початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відомо, що поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - сказано в повідомленні.

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В повідомленні зазначається, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких БпЛА.

Нагадаємо, вночі, після 02:00 голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю українські військові збили ворожі дрони. Втім, кілька безпілотників на той момент залишалися у небі.

Чотири російські безпілотники впали на цивільні об’єкти, повідомив зранку мер обласного центру Олександр Мамай. Внаслідок їхнього падіння виникла пожежа.

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