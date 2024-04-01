На початку війни були спроби прориву ДРГ: речник "Півдня" розповів, чи може Придністров'я відкрити другий фронт

За словами Сергія Братчука, якби ворог справді міг вдатися до таких дій, то зробив би це ще в лютому 2022 року.

Можливість росіян відкрити другий фронт з боку невизнаного Придністров'я останнім часом активно обговорюють. Але в цій ситуації варто насамперед зважати не на бажання ворога, а на його реальні можливості й ресурси.

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що ворожа пропаганда активно працює. Вже навіть ширилася інформація в коментарі "24 Каналу" про нібито початок евакуації з Одеси.

Чи може Росія відкрити другий фронт

За словами Сергія Братчука, якби ворог справді міг вдатися до таких дій, то зробив би це ще в лютому 2022 року. Це цілком зрозуміло й очікувано.

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"Хочу нагадати, що перші диверсійні групи, які ми затримували на Одещині на початку війни, вони саме були з території невизнаного Придністров'я. Ми прекрасно розуміємо, для чого це робилося, де саме було накопичення ворожих сил, які перебувають на території Придністров'я", – розповів речник Української добровольчої армії "Південь".

Тож, за словами Братчука, одна справа – хотіти чогось, а інша – мати змогу це реалізувати. Ворог не приховує своїх мрій про Одесу та про інші міста, але очевидно, що не має для цього потрібного ресурсу.

"Говорячи про десант, варто згадати, скільки великих десантних кораблів ще залишилося у росіян. За таких умов вони не зможуть дійти до острова Зміїний, а не те щоб до Одеси... Вони всі будуть потоплені. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому щодо всіх питань про евакуацію, черговий наступ, яка евакуація? Ресурсу у ворога немає, нічого не буде", – наголосив Братчук.

Спікер додав, що війна в Україні неодмінно завершиться нашою перемогою. Тому залишається сподіватися, що Молдова також досягне своєї мети й поверне окуповані Росією території до свого складу.

Нагадаємо, Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові.

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