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На початку війни було використання фейків для придумування взагалі її старту – журналіст Bellingcat

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На початку війни було використання фейків для придумування взагалі її старту – журналіст Bellingcat

Служба безпеки України

Зафіксований фейк, нібито українська армія спеціально вбивала багато мирних жителів окупованого Донбасу, і їх нібито потім хоронили в братських могилах.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що перед російським вторгненням вони з командою фіксували використання фейків для створення казуз беллі ­– приводів для війни.

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Ми займалися викриванням фейків лише на початку війни. Було використання фейків для казуз беллі (привід для війни ­– ред.), для придумування взагалі початку війни. Потрібно викривати такі фейки, бо вони могли стати тим приводом, через який західні країни були б не зацікавлені в зупиненні війни", – розповів журналіст-розслідувач.

"Наприклад, був фейк, ніби українська армія спеціально вбивала багато мирних жителів у "ДНР" та "ЛНР", їх нібито потім хоронили в братських могилах. Такі б речі могли стати суттєвим казус беллі. Саме це намагалося зробити ГРУ РФ. Тобто вони хотіли зробили фейк", ­– розповів Грозєв.

Він додав, що на створення фейку про те, що нібито знайшли могилу із вбитими людьми, росіяни витратили два місяці.

"Фейк з'явився, але його почали висміювати в Інтернеті, тож нам навіть не довелося його викривати. Тобто уявіть, що філія ГРУ два місяці займалася створенням фейку, який навіть не пройшов", ­– зауважив журналіст.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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