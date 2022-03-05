На початку війни було використання фейків для придумування взагалі її старту – журналіст Bellingcat

На початку війни було використання фейків для придумування взагалі її старту – журналіст Bellingcat

Зафіксований фейк, нібито українська армія спеціально вбивала багато мирних жителів окупованого Донбасу, і їх нібито потім хоронили в братських могилах.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що перед російським вторгненням вони з командою фіксували використання фейків для створення казуз беллі ­– приводів для війни.

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Ми займалися викриванням фейків лише на початку війни. Було використання фейків для казуз беллі (привід для війни ­– ред.), для придумування взагалі початку війни. Потрібно викривати такі фейки, бо вони могли стати тим приводом, через який західні країни були б не зацікавлені в зупиненні війни", – розповів журналіст-розслідувач.

"Наприклад, був фейк, ніби українська армія спеціально вбивала багато мирних жителів у "ДНР" та "ЛНР", їх нібито потім хоронили в братських могилах. Такі б речі могли стати суттєвим казус беллі. Саме це намагалося зробити ГРУ РФ. Тобто вони хотіли зробили фейк", ­– розповів Грозєв.

Він додав, що на створення фейку про те, що нібито знайшли могилу із вбитими людьми, росіяни витратили два місяці.

"Фейк з'явився, але його почали висміювати в Інтернеті, тож нам навіть не довелося його викривати. Тобто уявіть, що філія ГРУ два місяці займалася створенням фейку, який навіть не пройшов", ­– зауважив журналіст.