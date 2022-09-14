На початку війни Козак "приніс" Путіну мирну угоду, але "фюрер" відмовився - ЗМІ

На початку повномасштабного вторження Росії до України, 24 лютого, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак приніс диктатору Володимиру Путіну попередню угоду з Києвом.

Угода нібито позбавила б Росію необхідності проводити так звану "спецоперацію". Втім, глава Кремля відхилив домовленості Козака, який курує "українські питання".

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на три джерела, що близькі до російського керівництва.

Перед початком війни Путін неодноразово заявляв, що НАТО та його військова інфраструктура наближаються до кордонів РФ, мовляв, тепер Альянс готується залучити до себе й Україну. "Фюрер" заявляв, що це нібито становило загрозу для Росії. Втім, хоч диктатор нібито підтримував переговори, але угода його не влашовувала.

Як пише Reuters, Путін "ясно дав зрозуміти, що поступки, про які домовився його помічник, були недостатніми, і що він розширив свої цілі, включивши до них анексію української території". Як наслідок, угода зірвалася.

Відповідаючи на запитання видання щодо цієї інформації, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав: "Це не має абсолютно ніякого відношення до реальності. Такого ніколи не було". Своєю чергою, Козак не відповів на запити про коментарі.

Крім того, два з трьох джерел кажуть, що поштовх до завершення операції стався одразу після вторгнення Росії до України. За кілька днів Козак вирішив, що отримав згоду України на основні умови, яких добивалася агресорка Росія, і порекомендував Путіну підписати угоду.

Третє джерело заявило, що Козак запропонував угоду диктатору, але отримав відмову від неї незадовго до вторгнення.

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали йому зелене світло, він отримав угоду. Він її повернув. Все було скасовано. Путін просто змінив план на ходу", - повідомило одне з джерел

Видання зазначає, що джерела попросили залишитися анонімними, щоб поділитися конфіденційною внутрішньою інформацією.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія використала переговори як димову завісу для підготовки до вторгнення. Втім, вн не відповів на запитання щодо змісту переговорів і не підтвердив, що попередньої домовленості було досягнуто.

Нагадаємо, дослідник воєн Майк Мартін на The Telegraph написав про блискавичну швидкість контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що Путін не переживе поразку у війні і повернення Криму.

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