На початку війни сили ППО збивали лише 20-30% ракет, зараз - значно більше: як ЗСУ змінили підхід

Українські захисники на початку війни збивали лише 20-30% російських ракет. Втім, за рік війни було змінено підхід до збиття повітряних цілей. Саме тому зараз результати набагато кращі.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення українські військові, зокрема, застосовували винищувальну авіацію. Втім, це дуже складно. Захисники почали частіше стали використовувати ПЗРК у складі мобільних вогневих груп усіх Сил оборони.

Ігнат пояснив, що часу на ухвалення рішення в оператора ПЗРК дуже мало, бо ракета летить зі швидкістю 800-900 км за год. По-перше, вночі дуже складно потрібно побачити візуально ворожу ціль. По-друге, варто запустити сам ПЗРК, навести ціль на ракету, захопити й прицільно вистрілити.

"Але ми почали бачити, що це в принципі може працювати, питання в системі взаємодії. Тому почали створювати мобільні вогневі групи та пости спостереження. І це трішки посилило ППО. Якщо навіть 10% ракет збивають з тих ПЗРК, а зараз десь воно так і є, то це вже результат і врятовані життя та інфраструктура", - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скібіцький каже, що Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Втім, частота атак залежатиме від кількості ракет, які агресор зможе накопичити.

Також Росія під час ракетних атак випускає так звані фальш-цілі. Вони повинні спровокувати роботу української ППО і дозволити ворогу побачити розташування цих систем.

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