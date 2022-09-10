На початку вторгнення Зеленський намагався зателефонувати до Путіна — Подоляк

В українського президента для прямого зв’язку з лідерами інших країн існує закрита лінія зв’язку, якою можна було сконтактувати з президентом РФ.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну були спроби скористатися закритою телефонною лінією для зв’язку із російським президентом, але Кремль не відповідав на дзвінки.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у суботу, 10 вересня, у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1" в рамках телемарафону.

За його словами, в Офісі президента були готові провести пряму телефонну розмову на початку вторгнення військ РФ до України, але всі спроби були марними.

“Коли війна починається, обов’язково хочеш з’ясувати, що відбувається. Але - ніяк. Не було зв’язку. РФ не відповідала на будь-які... Спроби були, це обов’язкова функція, коли на тебе йде напад великої держави, то ти маєш з’ясувати, чи це дійсно напад, чи вони просто, це я з іронією кажу, помилились кордоном під час навчань”, - розповідав він.

Михайло Подоляк висловив припущення, що в російській Федерації тоді дійсно повірили, що у них - друга армія світу, яка за три дні зробить все, як їм потрібно.

“Більше спроб не було, це не має сенсу. Навіть сьогодні - немає сенсу. Ви можете говорити з людиною, яка розуміється на тому, що вона буде говорити”, - зауважив радник голови ОП.

Подоляк також зазначив, що від Кремля не було жодних ініціатив для виходу на зв’язок. При чому, за його словами, частина політичної еліти Росії була шокована тим обсягом війни, яку запропонував світу Путін.

“Вони самі не очікували цього всього і були розгублені. Я думаю, що знала певна низка — по лінії ФСБ, Росгвардії, Збройних сил РФ, вони точно знали і готувались, але це не вся еліта, Була низка людей, які були шоковані, на Радбезі РФ було видно, що частина людей перебувала у прострації. Вони й тепер перебувають в прострації, розуміючи, що їхня особиста ціна [за вторгнення] буде вкрай висока, до фізичних ексцесів включно”, - наголосив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 вересня, російський диктатор Володимир Путін зібрав термінову нараду в складі Ради Безпеки Росії . Деякі військові експерти вважають, що під час цього засідання "фюрер" міг обговорювати питання оголошення війни Україні та мобілізації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

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