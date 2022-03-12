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На Подолі у Києві збили "дрон-камікадзе", начинений вибухівкою: опубліковано фото

На Подолі у Києві збили "дрон-камікадзе", начинений вибухівкою: опубліковано фото

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На Подолі у Києві збили "дрон-камікадзе", начинений вибухівкою: опубліковано фото

t.me/Pravda_Gerashchenko

Літальний апарат може переносити до 3 кг вантажу.

У Подільському районі Києва на вулиці Хорива 12 березня було збито ворожий безпілотний літальний апарат. Усередині БПЛА був "кілограм вибухівки (пластиду) із металевими кульками".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"У російському безпілотнику, який впав на вулиці Хорива, був кілограм вибухівки (пластиду) із металевими кульками. Зважаючи на все, це був дрон-камікадзе моделі "Куб", який через "рукожопість" своїх конструкторів та експлуатанта не виконав поставлене завдання. Судячи з технічних даних, він може переносити до 3 кг вантажу", - йдеться в його повідомленні.

Вибухівка із металевими кульками у БПЛА / ©
Вибухівка із металевими кульками у БПЛА
Збитий дрон-камікадзе моделі
Збитий дрон-камікадзе моделі "Куб" на Подолі в Києві

Нагадаємо, у центрі Києва на Подолі внаслідок ворожого обстрілу загорілась покрівля адміністративної будівлі.

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