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На подвір'ях валяються уламки: армія РФ обстріляла Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Росіяни вночі 5 разів вдарили по Дніпропетровщині.

Російські окупаційні війська в ніч проти 27 грудня п’ять разів з "Градів" та важкої артилерії ударили по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу РФ 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин. У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються.

 Люди, на щастя, живі. У решті районів минулося без атак і на цю хвилину спокійно. 

Нагадаємо, окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровщину. Так, днями армія Росії скерувала на Нікопольський район 60 снарядів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено гаражі, автомобілі промислового підприємства, майно садового товариства, лінії електропередач.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в ніч проти 27 грудня під час повітряної тривоги чути звуки вибухів. 

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Дата публікації
Перегляди
272
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