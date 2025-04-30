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- Війна
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На Покровському напрямку армія РФ має просування, частіше застосовує техніку — військовий
Російська армія регулярно кидає на Покровський напрямок свіжі сили, щоб досягти максимального успіху.
Ситуація під Покровськом залишається важкою, ворог активізував наступальні дії та має певні успіхи.
Про це повідомив командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».
«На Покровському напрямку важко, [російські окупанти — ред.] регулярно проводять ротації підрозділів та мають просування», — зазначив військовий.
Бунятов також додав, що під Покровськом росіяни почали частіше застосовувати техніку.
Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим. Понад третина штурмів росіян відбувається саме під Покровськом.