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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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80
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На Покровському напрямку армія РФ має просування, частіше застосовує техніку — військовий

Російська армія регулярно кидає на Покровський напрямок свіжі сили, щоб досягти максимального успіху.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Станіслав Бунятов

Командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман»

Ситуація під Покровськом залишається важкою, ворог активізував наступальні дії та має певні успіхи.

Про це повідомив командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

«На Покровському напрямку важко, [російські окупанти — ред.] регулярно проводять ротації підрозділів та мають просування», — зазначив військовий.

Бунятов також додав, що під Покровськом росіяни почали частіше застосовувати техніку.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим. Понад третина штурмів росіян відбувається саме під Покровськом.

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