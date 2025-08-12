ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
1 хв

На Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони: противник зазнає втрат, але ситуація напружена

За словами представників корпусу, обстановка залишається складною та динамічною.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
"Азов" тримає оборону на Покровському напрямку

«Азов» тримає оборону на Покровському напрямку

Перший корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Національна гвардія України у Telegram.

За словами представників корпусу, обстановка залишається складною та динамічною.

Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

«Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше», — повідомили військові.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Російські війська ведуть активні наступальні дії на 12 напрямках, а найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському відрізках фронту.

Нагадаємо, що у ЗСУ визнали, що ситуація на Донеччині є вкрай складною, але заперечили факт прориву, пояснивши, що поява окремих груп окупантів на цих територіях не означає їхній перехід під контроль ворога.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie