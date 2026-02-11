ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

На Покровському напрямку РФ наростила сили до 150 тисяч загарбників

На Покровському напрямку тривають активні бої, ворог нарощує чисельність і використовує «єдину робочу тактику» малих штурмових груп, попри великі втрати.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

РФ наростила сили на Покровському напрямку і направила туди 150 тисяч загарбників.

Про це в телеетері заявив начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко.

За його словами, активні бої точаться за північну частину Покровська, де ворог активно застосовує малі штурмові групи. Це є «робочою тактикою» росіян, оскільки всі інші спроби прориву зазнають невдач.

«Так, для ворога ця тактика виснажлива, він зазнає дуже великих втрат, але по-іншому вони просуватися не можуть… Велика техніка виявляється і вона знищується на підступах. Ми там знищували вже і далекобійні гармати ствольної артилерії — це Д-20, Д-30, РСЗВ, БМ-21 „Град“. Тобто саме тактика малих піхотних штурмових груп дійсно зараз працює», — зазначив начальник відділу комунікацій 79 ОДШБр.

Він додав, що хоча така тактика повільна і виснажлива, чисельність окупантів на напрямку значна і становить наразі 150 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися.

Ми раніше інформували, що на Покровсько-Мирноградському напрямку триває оборонна операція, російські війська посилюють атаки на південних околицях міст.

Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie