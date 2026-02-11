На Покровському напрямку РФ наростила сили до 150 тисяч загарбників

Війна в Україні / © Associated Press

РФ наростила сили на Покровському напрямку і направила туди 150 тисяч загарбників.

Про це в телеетері заявив начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко.

За його словами, активні бої точаться за північну частину Покровська, де ворог активно застосовує малі штурмові групи. Це є «робочою тактикою» росіян, оскільки всі інші спроби прориву зазнають невдач.

«Так, для ворога ця тактика виснажлива, він зазнає дуже великих втрат, але по-іншому вони просуватися не можуть… Велика техніка виявляється і вона знищується на підступах. Ми там знищували вже і далекобійні гармати ствольної артилерії — це Д-20, Д-30, РСЗВ, БМ-21 „Град“. Тобто саме тактика малих піхотних штурмових груп дійсно зараз працює», — зазначив начальник відділу комунікацій 79 ОДШБр.

Він додав, що хоча така тактика повільна і виснажлива, чисельність окупантів на напрямку значна і становить наразі 150 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися.

Ми раніше інформували, що на Покровсько-Мирноградському напрямку триває оборонна операція, російські війська посилюють атаки на південних околицях міст.