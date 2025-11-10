На Покровському напрямку "сафарі" на людей і "дрони-матки" – подробиці того, що відбувається

Покровськ / © ТСН

На Покровському напрямку, російські військові не припиняють спроб штурму позицій. Окупанти ведуть атаки невеликими піхотними групами по двоє-троє, а також на мотоциклах і бронетехніці намагаються прорвати оборону українських сил.

Про це розповіла очільниця відділення комунікації 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк в етері Суспільного.

«Спостерігаємо дуже різні ситуації, вони можуть як і скупчуватися, так і розосереджуватися. Це неможливо просто, щоб вони були на одному місці постійно, і ось таке величезне там скупчення. Якщо є скупчення, воно одразу уражається і ця сила противника знищується», — розказала військовослужбовиця.

За словами речниці, російські війська спершу здійснюють розвідку, після чого використовують різноманітні засоби ураження для атак на позиції.

«Вчора, наприклад, вони пробували застосовувати бронетехніку, а іншими днями пробували застосовувати піхотні групи й проскочити на мотоциклах. Тобто, їхні дії передбачити, зазвичай, неможливо, це завжди по-різному».

За словами речниці Юлії Степанюк, через туманність спостерігається менша активність малих дронів, проте загальна кількість безпілотників, зокрема на оптоволокні, не зменшується. Окупанти почали активно застосовувати «дрони-матки», які доставляють декілька менших апаратів для ударів по техніці та цивільній інфраструктурі.

«Зараз найбільше починають використовувати дрони так звані „матки“ — дрон, який несе на собі два малесеньких, її спускає, їм це зараз вигідніше, тому що це дальність збільшує, вони можуть по-іншому трошечки реагувати. По авіації також є спостережні розвідувальні дрони, також постійно є і „Зали“, і, відповідно, за ними одразу й „Ланцети“ літають баражуючі. Також, можна сказати, що КАБи не зменшилися», — розповіла вона.

За її словами, авіаційні удари залишаються інтенсивними — до 20 КАБів на добу. Під обстріл потрапляє Білозірське та інші населені пункти, де ще є люди.

«І також зараз так зване продовжується „сафарі“, як вони називають, на людей. Вони FPV-шками. І, знову ж таки, як я повторювалася, цим „дроном-маткою“ вони скидають ці малесенькі дрони, які, відповідно, вражають не тільки саму військову техніку, чи там пробують штурмувати наші позиції, а й вражають цивільних», — повідомила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російським окупантам досі не вдалося захопити Покровськ, але ворог перерізав логістику. Тому зараз командування повинно ухвалити рішення.