На Покровському напрямку ситуація почала пахнути дуже поганим — оглядач

Покровськ / © Getty Images

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На Покровському напрямку, де ще навесні здавалося, що є всі шанси утримати агломерацію, тепер ситуація почала дуже поганим пахнути.

Про це інформує 18 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Росіяни просуваються до тієї самої шахти біля Покровська.

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Також, ворог одночасно просувається до ключових точок — траси на Павлоград та Добропілля, і мають успіхи.

У разі, якщо вони перегризуть їх - це фактично оперативне оточення, бо там залишаться вузькі сільські дороги, які вже зараз усіяні знищеними автівками, особливо цивільними.

Росіянам байдуже, кого вбивати дронами. Все що рухається, вже потрапляє під атаку дронів.

Ситуація на всьому напрямку є критичною і перспективи для нашої оборони на цей час — дуже не радують.

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“І при тому, я не бачу наразі чогось, щоб змінило ситуацію. Наші воїни роблять набагато більше своїх можливостей. Тому допомога нашому війську, особливо на гарячих напрямках - є життєво необхідною!”, — резюмував оглядач.

Нагадаємо, російські війська досягли тактичного просування на східному напрямку Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Це перша зміна лінії фронту в цьому районі від часу українського контрнаступу влітку 2023 року.

Як свідчать геолокаційні відео, оприлюднені 14 липня, окупанти змогли закріпитися на ділянці, яка тривалий час залишалася відносно стабільною. Аналітики зазначають, що російська активність у цьому районі зросла ще у травні 2025 року, а до самого населеного пункту війська РФ просунулися наприкінці червня.