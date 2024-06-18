На Покровському напрямку напружена ситуація, йдуть бої: що відбувається фронті — Генштаб

Командування Збройних Сил України знає про плани противника та вживає всіх необхідних заходів для їхнього зриву.

Протягом минулої доби, 17 червня, відбулося 136 бойових зіткнень. Російська армія намагається вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три – ще тривають.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 червня.

Атака Росії по Україні: наслідки

За інформацією українського командування, у ніч проти 18 червня російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed”. Сили оборони збили 10 із 10 ударних дронів.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів (зокрема скинув 65 КАБів), вчинив понад 3000 обстрілів, 71 з них – із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки противника.

Також читайте НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: у Путіна відреагували

Ситуація на фронті 18 червня

Протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загальні втрати російських загарбників склали приблизно 1230 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 40 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулися 33 бойові зіткнення. Російський агресор завдав два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб, задіяв 20 дронів-камікадзе, вчинив близько 600 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Також читайте Після Саміту миру можливі потужніші обстріли України: пророцтво старця Ігнатія

Наступ росіян на Харківщині

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.

Ситуація на інших напрямках фронту

На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку дві атаки противника поблизу населених пунктів Макіївка та Терни були безуспішними. Ще два бої тривають в районі Греківки.

На Сіверському напрямку від початку доби найгарячіше – тут уже відбулося дев’ять боєзіткнень. Зокрема, успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр, де на цей час відбувається бій.

Напружена ситуація на Покровському напрямку, де російський агресор намагається вклинитися в нашу оборону поблизу Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три – ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку вчора ворог втратив 318 окупантів убитими й пораненими. Знищено бойову броньовану машину, чотири гармати та чотири авто противника.

На Времівському напрямку наші оборонці дали відсіч одній штурмовій дії росіян – поблизу населеного пункту Новодарівка. Бій біля Урожайного триває.

На Оріхівському напрямку невдачею завершилася атака російських загарбників у районі Новоданилівки.

"На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Командування Збройних Сил України знає про плани противника та вживає всіх необхідних заходів для їхнього зриву і стабілізації обстановки", — запевнили у Генштабі.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому наступ на Харківщині став найфатальнішою операцією російської армії.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.