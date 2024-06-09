На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація – Генштаб про запеклі атаки ворога

Від початку доби, 9 червня, на фронті відбулося 51 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 14:00.

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Окупанти з території РФ завдали мінометні обстріли наших позицій у Чернігівській та Сумській областях.

На Харківському напрямку на момент публікації новини тривало боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні. Росіяни застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – там наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗСУ відтіснили росіян до крайніх будинків Часового Яру.

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