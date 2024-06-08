На Покровському напрямку одна бригада стримують щонайменше три бойові бригади РФ - ЗСУ

Противник маю великі резерви живої сили.
На Покровському напрямку воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
За даними ЗСУ, противник маю великі резерви живої сили.
"Російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв – саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригад РФ. Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як розповіли у Генеральному штабі, бої тривають по всій лінії фронту.
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