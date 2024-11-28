На Покровському напрямку окупанти розстріляли ще 4-х полонених бійців ЗСУ

У Покровському районі російські окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених.

Про це передає Офіс генерального прокурора.

За інформацією прокуратури, 22 листопада 2024 року окупанти здійснили наступ на позицію ЗСУ, розташовану поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо українських захисників вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти розстріляли їх з автоматів.

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"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що це вже не перша страта українських захисників росіянами біля села Петрівка. Раніше у прокуратурі повідомили, що там загарбники розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ.

Як писали в CNN, 13 листопада на опублікованому з дрона відеоролику видно невеликий будинок на околиці села Петрівка неподалік Покровська. На кадрах видно, як місцевий житель у помаранчевій сорочці направляє російських окупантів до підвалу, де переховувалися українські солдати.

Українців одного за одним виводять на денне світло і під дулами зброї змушують лягти обличчям вниз. Потім на відео видно, як один росіянин стріляє по лежачих українцях.

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