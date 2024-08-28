На Покровському напрямку – повний хаос: аналітик DeepState песимістично описав ситуацію

Аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий називає ситуацію на Покровському напрямку критичною через значне просування ворога та хаос, який відбувається під час його стримування.

Про це він говорив в ефірі телеканалу "Київ 24".

Посилаючись на своє спілкування з українськими бійцями, які тримають удар російських окупантів на Покровському напрямку, Погорілий зазначив, що у нього складається враження про повний хаос, який там панує.

"Цю ситуацію необхідно стабілізувати дуже швидко, тому що ворог має величезне просування. Ми щодня відзначаємо на карті втрату населених пунктів", – наголосив аналітик.

У цьому контексті Погорілий зауважив захоплення окупантами останньої ключової висоти перед Покровськом – Новогродівки.

Він наголосив на важливості Покровська і Мирнограда – міст, через які проходять логістичні шляхи. Аналітик також нагадав, що дорога на Костянтинівку опинилася частково під вогневим контролем ЗС РФ і тому закрита для руху.

"Ворог уже пробує заходити до Селидового. А це ще один чималий і досить потужний населений пункт, де можна було утримувати ворога. Зокрема, маючи там терикон, дві шахти і загалом промислове місто", – зауважив Погорілий.

За його словами, ворог застосовує на цій ділянці фронту свої елітні підрозділи, які добре екіперовані та тактично навчені.

Нагадаємо, через просування російських окупантів на Покровському напрямку та наближення лінії зіткнення в місті Покровську Донецької області від 2 вересня не працюватимуть банки.

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