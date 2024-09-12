На Покровському напрямку росіяни вдаються до нової тактики: що відомо

На Покровському напрямку російські війська вдаються до тактики комбінованих атак на тих ділянках, де не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в коментарі LIGA.net.

"Протягом останніх днів спостерігається намагання противника комбінувати застосування скидів і дронів-камікадзе із вогнем артилерії там, де противнику не вдається здійснити просування відносно наших позицій", - розповів військовий.

За його словами, російська піхота невеликими групами по два-три солдати намагається рухатися лісосмугами та використовувати наявні укриття промислових об’єктів для накопичення та висування живої сили.

Також армія РФ активно застосовує авіацію на цих і сусідніх напрямках. Зокрема, КАБи.

На Покровському напрямку гвардійці протягом доби знешкодили понад 120 окупантів, танк, артсистему, чотири бойові бронемашини, два склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, п’ять одиниць автомобільної техніки, додав Музичук.

Нагадаємо, Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині - Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети - окупації Донеччини.

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