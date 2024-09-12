На Покровському напрямку росіяни вдаються до нової тактики: що відомо

Ворог активно використовує КАБи.
На Покровському напрямку російські війська вдаються до тактики комбінованих атак на тих ділянках, де не можуть прорвати оборону ЗСУ.
Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в коментарі LIGA.net.
"Протягом останніх днів спостерігається намагання противника комбінувати застосування скидів і дронів-камікадзе із вогнем артилерії там, де противнику не вдається здійснити просування відносно наших позицій", - розповів військовий.
За його словами, російська піхота невеликими групами по два-три солдати намагається рухатися лісосмугами та використовувати наявні укриття промислових об’єктів для накопичення та висування живої сили.
Також армія РФ активно застосовує авіацію на цих і сусідніх напрямках. Зокрема, КАБи.
На Покровському напрямку гвардійці протягом доби знешкодили понад 120 окупантів, танк, артсистему, чотири бойові бронемашини, два склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, п’ять одиниць автомобільної техніки, додав Музичук.
Нагадаємо, Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині - Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети - окупації Донеччини.
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