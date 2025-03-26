На Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках — військовий оглядач

На Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.

Про це повідомив воєнний оглядач Богдан Мирошников.

Ворог не припиняє спроб відновити втрачені позиції та повний контроль над с. Шевченко, Котлине та Піщане.

Українські воїни за першої можливості намагаються контратакувати.

Це триває вже понад тиждень.

Є часткові успіхи з нашого боку в районах Успенівки та Солоного.

Через велику концентрацію сил та засобів з обох боків, будь-яке просування відбувається дуже складно та повільно.

"Не треба розраховувати, що той ворожий виступ південно-західніше Покровська вже завтра чи за тиждень буде ліквідовано. Це важка та довготривала справа. Щобільше, ворог посилює напрямок і велике питання - а чи будуть ще можливості для наших контратак там найближчі тижні? Окупант знову має достатньо ресурсів, щоб повністю володіти ініціативою на напрямку, хоч і не на довгий термін", — резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, водночас начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль повідомив, що росіяни активізувалися на Покровському напрямку. Ворог повернувся до штурмів, як це було на початку активної фази.