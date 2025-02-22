На Покровському напрямку важкі бої: ЗСУ про наступ росіян

Окупаційні війська РФ на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в кількості особового складу. На цій ділянці фронту тривають важкі бої.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов.

З його слів, російські військові атакували оборонні позиції ЗСУ у районі декількох населених пунктів: Водяного-2, Єлизаветівки, Котлиного, Проминя, Піщаного, Сергіївки, Андріївки та Улакли.

"Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої", - наголосив він.

Зауважимо, що, за інформацією Генштаба, протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Українські воїни завдали ударів по районах зосередження ворога. Зокрема, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 29 штурмів росіян.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що протягом доби ворог просунувся на Донеччині - біля Бурлацького та в Улаклах.

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