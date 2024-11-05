На Покровському напрямку військові РФ розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ

На Покровському напрямку російські окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у заяві прокуратури.

Стало відомо, що 23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених представники ЗС РФ вбили з автоматичної зброї.

Нагадаємо, розстріл полонених є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин.

Раніше росіяни скоїли наймасовіший розстріл полонених. Вони убили 16 українських бійців.

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