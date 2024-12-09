На Покровському напрямку ворог захопив ще два селища: Бунятов "Осман" повідомив, що там відбувається

На Покровському напрямку ворог продовжує рух і штурми із застосуванням легкої та броньованої техніки. Ймовірно, в окупантів відбулася ротація.

На Покровському напрямку ворог захопив селище Новотроїцьке та більшу частина населеного пункту Шевченко. Там він одразу виставляє мачти з антенами, ймовірно, для роботи дронами.

Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" 9 грудня.

"На Покровському напрямку ворог продовжує рухатися, зараз почали застосовувати повним ходом легку та броньовану техніку, скоріше за все на ротацію заїхали свіжі сили ворога. Новотроїцьке окуповано, більша частина Шевченко окуповано. В захоплених населених пунктах ворог одразу виставляє мачти з антенами, ймовірно для роботи дронами", - написав він.

Ворога стримують переважно дрони ЗСУ.

"Піхотинців критично не вистачає, більшість людей втомлена та демотивована через постійні бої", - зазначив Бунятов.

Із посиланням на слова полонених Бунятов повідомив, що у військах окупантів спостерігається відсутність мотивації до штурмових дій через величезні втрати, але їм погрожують розстрілами, назад ніхто відходити не може.

"Ротація тільки після повної не БГ особового складу", - додав Бунятов.

Нагадаємо, днями було повідомлено, що українські військові звільнили один із кварталів Часів Яра на Донеччині, але ситуація там залишається дуже складною.

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