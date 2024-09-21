На Покровському напрямку ЗСУ нищать окупантів за допомогою тепловізорів: з'явилося відео

Бійці 25 повітрянодесантної Січеславської бригади продемонстрували, як сучасні технології допомагають вбивати загарбників. Події відбуваються на Покровському напрямку.

Відео уражень оприлюднене 21 вересня на каналі бригади.

"Де б ворог не ховався, під покровом ночі чи густих хащ, оператори дронів знайдуть всюди. Відшукають та знищать. Героїчні десантники щодня протистоять ворогу на найскладнішому Покровському напрямку. Та воля до перемоги та професіоналізм сильніші за кількість. Тому перемога буде за нами!" – запевнили січеславці.

Сучасні технології на озброєнні Січеславських десантників Де б ворог не ховався, під покровом ночі чи густих хащах, оператори дронів знайдуть всюди. Відшукають та знищать. Героїчні десантники щодня протистоять ворогу на найскладнішому Покровському напрямку. Та воля до перемоги та професіоналізм сильніші за кількість. Тому перемога буде за нами! Повне відео дивіться на нашому телеграм-каналі https://t.me/si4eslavskabrygada Відділення комунікацій 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Долучайтеся до платформи «Друзі ДШВ» druzi.mil.gov.ua - і ми разом переможемо ворога! #stoprussia #ДШВ #ЗСУ #Завжди_Перші #UkrainianAirAssaultForces #AirAssaultForces #WarInUkraine #RussianAggression #BattleOfUkrainianAirAssaultForces Опубліковано 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Субота, 21 вересня 2024 р.

Нагадаємо, головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов повідомив, що найближчим часом армія РФ знову прориватиметься до Покровська.

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