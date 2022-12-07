"На полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей": Зеленський повідомив, скільки міст і сіл уже звільнено

Президент підкреслив, що це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.

Росія 24 лютого розпочала проти України тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.

1888 населених пунктів ЗСУ уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 7 грудня, звернувшись до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проєкти у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності.

"Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, українські військові, які щодня дають відсіч російським окупантам на передовій, зараз потребують теплого одягу та засобів обігріву.

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