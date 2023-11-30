На полігоні під Ростовом сталася "бавовна": від вибуху загинули 10 окупантів

Російські ЗМП стверджують, що вибух стався від детонації боєприпасу, але український журналіст Казанський припускає, що це був удар безпілотника.

На одному з полігонів під Ростовом (РФ) загинуло 10 російських окупантів, ще 15 постраждали.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Начебто окупанти самі розвели багаття біля боєприпасів. Через вогонь вони здетонували.

Український журналіст Денис Казанський припустив, що військові РФ загинули не від детонації, а від удару безпілотника.

"Злі язики подейкують, що по полігону вдарив невідомий безпілотник. Просто спочатку як завжди набрехали, що "все збили", але через деякий час інформація про масову загибель військових таки просочилася в ЗМІ і придумали історію зі снарядами та багаттям", — зазначив. Казанський.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі за загадкових обставин загинули окупанти. Поруч із тілами було знайдено портрет Путіна.

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