На Полтавщині до 15 років засудили трьох учасників "ДНР": воювали на боці ворога у Сумській області

У Полтавській області за державну зраду засуджено трьох бойовиків незаконного збройного формування "ДНР".

Суд призначив мешканцям Донецької області покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що наприкінці лютого 2022-го зрадники вступили до так званої "народної міліції" "Донецької народної республіки". Чоловіки служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил агресорки Росії, а також зброю.

У складі незаконного збройного формування українці прибули на територію Сумської області. У регіоні вони виконували накази командирів окупаційної армії, облаштовували блокпости, де перевіряли документи, особисті речі людей та транспортні засоби.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, у місті Глухів на Сумщині викрили завідувачку одного із навчальних закладів. Жінка викладала предмет "Я люблю Україну" та відкрито підтримувала війну Росії і виправдовувала звірства окупантів. Також підозрювана поцупила комп'ютер.

Читайте також: