На Полтавщині двоє переселенців на замовлення РФ "полювали" на HIMARS: зрадників викрила СБУ (відео)

Вони намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300.

У Кременчуці Полтавської області діяла ворожа агентурна мережа, яка на користь країни-окупантки РФ намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300.

Про це повідомляє СБУ.

Представники країни-терористки РФ завербували двох переселенців зі сходу України, щоб отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які залучені в їхньому захисті.

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Зловмисники "полювали" за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також зрадники намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777.

Агенти РФ планували знищити українські військові об’єкти. Ворог хотів їх підпалити, щоб боєкомплект надалі здетонував.

Якщо ж вони мали інформацію про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати, повинні були передати дані для ліквідації через ракетний удар військами РФ. За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тис. дол.

Гроші за роботу на ворога зрадники повинні були отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань.

Однак, СБУ запобігла диверсіям. Силовики своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Встановлено, що завербував їх представник так званої фейкової "мдб днр" Дмитро Зіпір. Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і "доповідав" про їхні результати кадровим співробітникам російської ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Наразі силовики проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників задокументованого злочину.

Нагадаємо, в "Краківці" затримали колаборантку, яка намагалась втекти до Польщі.

давав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. За це його відправили до в'язниці на 8 років. Як повідомлялося, у Слов'янську Донецької області вчитель зЗа це його відправили до в'язниці на 8 років.

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